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Corendon Airlines Europe uçuşlara başladı

Pandemi sebebiyle uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran itibariyle Almanya’dan Türkiye, 1 Temmuz itibariyle de Almanya’dan Yunanistan ve İspanya uçuşlarına başladı.

Corendon uçak
HABERTURK.COM

Corendon Airlines 1 Temmuz’da Köln’den Kos ve Las Palmas’a; Nürnberg’den Girit ve Rodos’a, Hannover’den Girit, Las Palmas ve Mallorca’ya, Friedrichshafen’dan Rodos’a, Düsseldorf, Hamburg, Berlin ve Paderborn’dan Girit’e sezonun ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, turizm sektöründe zorlu bir dönemden geçildiğini fakat ilk uçuşlara olan talep sonucu sezonun geri kalanından ümitli olduklarını belirtti. Karaer, 2020 yaz sezonunda Corendon Airlines Group’un Avrupa Birliği Bayraklı Havayolu Corendon Airlines Europe ile Almanya’nın 22 şehrinden Yunan Adaları, İtalya ve İspanya’ya uçarken Almanya’nın seyahat uyarısı verdiği AB dışı ülkelerden Mısır’a da uyarının kalkmasını takiben uçmaya başlayacaklarını belirtti.

Karaer, “Almanya’daki Köln, Nürnberg, Hannover ve Münster şehirlerinin yanı sıra tatil destinasyonlarındaki base uçaklarımız ile de sürdüreceğimiz uçuşlarımızı, önümüzdeki haftalarda talebin artacağını öngörerek kademeli olarak arttırıyor olacağız” şeklinde konuştu.

TÜM ÖNLEMLER HAZIR

Yeni uçuş deneyimi olarak adlandırdıkları bu dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Otoritelerinin getirdiği önlemlerin yanı sıra birçok ekstra prosedür daha geliştirdiklerini ifade eden Karaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yolcularımız ve ekiplerimizi korumak ve onların güvenle uçabilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Uçaklarımızda normal temizlik süreçlerine ek olarak düzenli aralıklarla yoğun dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra yolcularımız, uçaklarımızdaki Hepa filtreleri ve dikey hava akışı sağlayan havalandırma sistemleri sayesinde kabin içerisindeki hava sirkülasyonun kalitesine güvenebilirler. Ayrıca uçuş süresince tüm yolcularımız ve uçuş ekiplerimiz için maske zorunluluğu bulunuyor. Check in ve boarding süreçlerimizi de bu özel duruma göre adapte ettik. Yolcularımızı mümkün olduğu kadar online check in’e teşvik edip boarding ve deboarding süreçlerini de küçük gruplar halinde yöneteceğiz.”

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