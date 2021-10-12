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Covid-19 ile grip aşısı birlikte yapılabilir mi?

Covid-19 ile grip aşısının aynı anda yapılmasında sakınca olmadığını belirten Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kronik hastalığı olan vatandaşların bağışıklık sistemlerinin güçlü olabilmesi açısından mutlaka grip aşısı olmaları tavsiyesinde bulundu

Covid-19 ile grip aşısı birlikte yapılabilir mi? - Haberler
İki aşı aynı anda yapılabilir mi?
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İHA

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs aşıları ile grip aşısının yapılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Kış öncesinde artan grip salgını ile birlikte vatandaşların merak ettiği Covid-19 ile grip aşısının hangi aralıklarla yapılması gerektiği sorusuna yanıt veren Tekin, her iki aşının aynı anda yapılmasının hiçbir sakıncası bulunmadığını dile getirdi.

"RİSK GRUBUNDA OLANLAR GRİP AŞISI YAPTIRSIN"

Sonbahar mevsiminde risk grubunda bulunanların koronavirüs aşısı olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Recep Tekin, “Sonuç itibariyle sonbahar geldi ve koronavirüs pandemisi ülkemizde halen devam etmektedir. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları iyi giderken sonbahar mevsimiyle birlikte grip enfeksiyonları görülmeye başlandı. Bu süreçte Eylül ve Ekim aylarında özellikle koronavirüs ile beraber grip olması tablo ve kliniği kötüleştirebiliyor. Bu yüzden bu aydan itibaren özellikle risk grubunda bulunanların grip aşısı olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“COVID-19 İLE GRİP AŞISININ BİRLİKTE YAPILMASINDA SAKINCA YOK"

Koronavirüs ile grip aşısının aynı anda yapılmasının hiç bir sakıncası olmadığını dile getiren Prof. Dr. Tekin “İngiltere’de Bilson Üniversitesinde yapılan son çalışmada özellikle hem Biontech hem de Moderna aşısının yapmış olduğu korona virüs aşılarıyla grip aşısının birlikte yapılması bağışıklık geliştirmesi konusunda herhangi bir sakınca oluşturmadı ve ikisinin de bağışıklık sistemi oluşturduğuyla ilgili çalışma sonuçlandı. O yüzden koronavirüs aşılarıyla grip aşısının aynı anda yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Zaten bakıldığı zaman bu ay grip aşısı için en ideal vakit. Risk grubunda olanların diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, siroz gibi risk faktöründe olanlar ve ileri yaşta olan hastaların kesinlikle grip aşılarını bu zamanda olmalarını tavsiye ediyoruz. Covid-19 aşısıyla grip aşısının birlikte yapılmasında da herhangi bir sakınca yoktur” diye konuştu.

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