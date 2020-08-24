Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Covid-19’a karşı koruyucu çay tarifi

Pandemi sürecinde dikkat edeceklerimiz sadece mesafe, temizlik ve maskeden ibaret değil. Bağışıklığımızı artırıp hastalıklardan korunmak için bitkilerin şifa verici gücünden de yararlanabiliriz. Uzmanlar meyan kökü ve zencefil kullanarak hazırlayacağımız çayın Covid-19 ile mücadelede ki güçlendirici etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberi...

Covid-19’a karşı koruyucu çay tarifi

Haberi okumaya başlamadan önce bitkilerin hastalıklara karşı tek başlarına mucize yaratmadıklarını bilmeniz ve en zararsız görünenlerinin bile yanlış kullanım veya kişiye bağlı hastalıkların yan etkileri konusunda zarar verebileceğini unutmamanız gerekiyor. Buna karşın gerek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekse bir uzman kontrolünde doğru uygulandıklarında sağlık verici yönleri onları yaşamımızın vazgeçilmezlerinden yapıyor.

HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİMİZİ ARTIRALIM

Dünyanın Covid-19 kabusunu yaşadığı bugünlerde, artan vaka sayısı hastalığa karşı direncimizin artırılmasını şart kılıyor. Bunun için evde hazırlayabileceğimiz tarifler var. Patoloji ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Elif Güveloğlu, bunlardan birinin de koruyuculuğu yüksek bir çay olduğunu söyleyerek nasıl hazırlanacağına dair bilgiler veriyor.

COVID-19’A KARŞI KORUYUCU ÇAY

Malzemeler:

*Bir kibrit kutusu kadar taze zencefil (veya bir tatlı kaşığı toz zencefil)

* Bir çorba kaşığı kurutulmuş kuşburnu (dilimlenmiş)

* Bir tutam çiçek ıhlamur veya ebegümeci

* Bir tutam meyan kökü (ince lifli hali)

Hazırlanışı:

Bir çaydanlık dolusu (500 ml kadar) kaynar suya bir kibrit kutusu kadar taze zencefili rendeleyip ardından diğer malzemeleri ekleyin. Alttaki çaydanlığın buharı ile kısık ateşte en az bir saat demleyin. Bu uzun demleme süresinin nedeni bu formüldeki malzemelerin hepsinin aktif maddelerinin suya tam etkili halde ancak 45 dakikadan sonra geçmesidir.

ZENCEFİL VE MEYAN KÖKÜNÜN GÜCÜ

Dr. Elif Güveloğlu, “Zencefil ve meyan kökündeki birçok flavonoid aktif etken maddenin virüs öldürücü etkileri yanında virüsün solunum yolları mukozasına tutunmasını engelleme özellikleri de var” diyor ve devam ediyor; Kuşburnu, en zengin C vitamini kaynağı olan portakaldan yaklaşık 60 kat fazla C vitamini içerir. Üstelik sanıldığı gibi demlendiğinde içeriğindeki C vitamini uçmaz. Kuşburnunun yorgunluğa katkısı sadece yüksek C vitamini içeriği ile sınırlı değildir ve bu meyve aynı zamanda yüksek miktarda flavonoid içerir. Biyoflavonoidler, vücudu güçlü tutan maddeler olduğu için solunumdan sindirim ve bağışıklık sistemine kadar birçok sistemin etkinliğini artırırlar. Kuşburnu, ‘anti-enflamatuar’ yani yangı giderme konusunda da etkili maddeler içerir. Ihlamur ve ebegümecinde bulunup ‘müsilajlar’ diye adlandırılan kayganlaştırıcı maddeler ise solunum yollarının tahriş olmasını engelleyip, tahrişlerin onarılmasına yardımcı olur. Bunlar 45 dakikadan fazla demlenince suya tam etkinlikte geçtikleri için formülün hazırlanmasının en az bir saat sürmesi gerekir ” diyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı
SAĞLIKProf. Dr. Ateş Kara'dan kritik açıklama! "Asla ve ...
Uzmanı uyardı: Uykuda nefesiniz kesiliyorsa dikkat!
SAĞLIKUzmanı uyardı: Uykuda nefesiniz kesiliyorsa dikkat! ...
Sineksavarlar tehlike saçıyor!
SAĞLIKBu uyarıya dikkat! Kanserden, beyin hasarına birçok ...
Emziren annelere 10 özel besin
SAĞLIKEmziren annelere 10 özel besin
Prof. Dr. Oğuztürk uyardı: Deride döküntü Covid-19 belirtisi olabilir
SAĞLIKDikkat! Koronanın bir belirtisi olabilir...
Koronavirüsle mücadelede kış uyarısı
SAĞLIKKoronavirüsle mücadelede kış uyarısı
Guatr hastalığı nasıl tedavi edilir?
SAĞLIKGuatr çeşitleri ve tedavi yöntemleri
İç kanama belirtileri nelerdir?
SAĞLIKİç kanama nedenleri ve belirtileri
Omurga eğriliği nasıl önlenir?
SAĞLIKOmurga eğriliğine karşı tedavi yöntemleri
24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
SAĞLIKİşte güncel koronavirüs tablosu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X