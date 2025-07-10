Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in lüks tekne tatili

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez ile tatil sezonunu birlikte açtı.

İkili, lüks teknelerinde baş başa keyifli bir tatil geçirdi.

Georgina Rodriguez, çıktıkları bu tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Rodriguez, tatili boyunca hem romantik anlar yaşadı hem de bol bol güneşin tadını çıkardı.

Ünlü çift, tatilleri sırasında spor yapmayı da ihmal etmedi. Rodriguez’in spor yaparken dahi çıkarmadığı mücevher kolyesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflar: Instagram