Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in lüks tekne tatili - Magazin haberleri

        Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in lüks tekne tatili

        Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, lüks teknelerinde romantik bir tatile çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, tatilde spor yapmayı da ihmal etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüks tekne tatili
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez ile tatil sezonunu birlikte açtı.

        İkili, lüks teknelerinde baş başa keyifli bir tatil geçirdi.

        Georgina Rodriguez, çıktıkları bu tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        REKLAM

        Rodriguez, tatili boyunca hem romantik anlar yaşadı hem de bol bol güneşin tadını çıkardı.

        Ünlü çift, tatilleri sırasında spor yapmayı da ihmal etmedi. Rodriguez’in spor yaparken dahi çıkarmadığı mücevher kolyesi ise dikkatlerden kaçmadı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cristiano Ronaldo
        #Georgina Rodriguez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mücadelede heyecan sürüyor!
        Mücadelede heyecan sürüyor!
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti