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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo takımını kendisi açıkladı! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo takımını kendisi açıkladı!

        UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Portekiz'de dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:33
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        Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi sona ermişti.

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        40 yaşındaki futbolcuyla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelse de, Portekizli oyuncu FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılmayacağını duyurmuştu.

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        UEFA Uluslar Ligi'nde penaltılar sonrası şampiyon olan Portekiz'de zaferin ardından Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili konuştu.

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        AL NASSR'DA DEVAM EDECEK

        2.5 yıldır Al Nassr'da top koşturan Ronaldo, Suudi Arabistan kulübüyle yola devam edeceğini açıkladı.

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        Al Nassr'da 105 maça çıkan Ronaldo 105 gol - 19 asistlik performans sergiledi.

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