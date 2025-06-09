Cristiano Ronaldo takımını kendisi açıkladı!
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Portekiz'de dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş: 09.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:33
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Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi sona ermişti.
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40 yaşındaki futbolcuyla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelse de, Portekizli oyuncu FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılmayacağını duyurmuştu.
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UEFA Uluslar Ligi'nde penaltılar sonrası şampiyon olan Portekiz'de zaferin ardından Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili konuştu.