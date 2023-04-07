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CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı

CRR Senfoni Orkestrası ile piyanist Dmitry Shishkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun 2023-2024 sezon açılış konserinde sahne aldı. Shishkin, Wolfgang Amadeus Mozartın 'Türk Marşı' adıyla bilinen 'Rondo alla Turca' eserini kendi yorumuyla icra etti

CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı - Magazin haberleri
AA

CRR Senfoni Orkestrası ile piyanist Dmitry Shishkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun 2023-2024 sezon açılış konserinde sahne aldı.

CRR Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yönetimindeki konser, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"ÇOK ZOR GÜNLER ATLATTIK"

Rus besteci Sergey Rachmaninoff’un doğumunun 150'inci yılına ithafen düzenlenen konser öncesi bir konuşma yapan Murat Cem Orhan, yaşanan deprem felaketi dolayısıyla sezona gecikmeli başladıklarına işaret ederek, "Bu salon sizlerle var. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok zor günler atlattık. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden aslında bu ara gerçekleşti. CRR ailesi olarak hepinize sabrınız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Murat Cem Orhan, bir önceki sene son 13 yılın seyirci rekorunu kırdıklarını vurgulayarak, "CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği 12 konserin, 10 tanesinin bütün biletleri satıldı. Çok teşekkürler. Geçen sene çıktığımız yolda, gerçekleştirmeyi amaçladığımız pek çok şeyi yaptık. Masterclasslar, söyleşiler, dinletiler yaptık. Gençlere sahnede, fuayede deneyim kazandırdık. Fuayeyi ve sahneyi canlı tuttuk. Bunlarda sizlerin desteği çok önemli ve çok büyüktü. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Rus besteci Sergey Rachmaninoff’un doğumunun 150'inci yılını konserde kutladıklarını dile getiren Orhan, orkestraya eşlik eden Shishkin için, "Çok önemli bir piyanist Dmitry Shishkin. Genç yaşına bakmayın. Çaykovski Yarışması ikincisi, Cenevre Yarışması'nın birincisi. Az sonra dinleyeceksiniz, ne kadar iyi Rachmaninoff yorumladığını" açıklamasını yaptı.

Orkestraya konserin ilk bölümünde eşlik eden piyanist Dmitry Shishkin, seyircilerin uzun süren yoğun alkışı üzerine Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Türk Marşı' adıyla bilinen 'Rondo alla Turca' eserini kendi yorumuyla icra etti.

Konserde Rachmaninoff'un 3 numaralı konçertosu ile Antonin Dvorak'ın 'Yeni Dünyadan' adlı eserinden bölümler yorumlandı.

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