Çukur 100. yeni bölüm fragmanı: "Bunu Çağatay abine göndereceksin!" Çukur 99. bölüm Show TV'de izle

Çukur 99. bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Çukur son bölümde, Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi. Çukur 100. yeni bölümden ise ilk kareler paylaşıldı.

ÇUKUR 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi. Yakup'u takip eden Arık Böke, onu kaçıranların Çukur olduğunu düşündü. Bunun üzerine Çukur'a saldırmayı kafasına koyan Arık harekete geçti. Diğer tarafta iki aşiret arasında çıkan husumet Erdenetler'i ve Yamaç'ı yeni bir operasyonun içine soktu. Server, Cengiz Erdenet'ten yardım isterken İskandar ise Reşit Feyzullah'ın kapısını çaldı.

Erdenetler, İskandar'ı öldürmek isterken Reşit tarafından sert bir uyarıyla karşılaşan Yamaç bu infaza engel olmaya çalıştı. Arık ve Yamaç, Cengiz Erdenet'in emriyle İskandar'ı aramak için harekete geçti. Bir yandan Arık'ı korumaya bir yandan da İskandar'ın ölmesine engel olmaya çalışan Yamaç zor anlar yaşadı. Yamaç ve Arık'ın operasyon anlarında heyecan doruğa ulaşırken ikili arasındaki gerilim bir anda büyük bir kavgaya dönüştü. Arık'ın adamları, Çukur'a ansızın saldırınca Cumali çıldırdı. Arık Böke ve Cumali'nin kapıştığı final anları nefesleri keserken Cumali'nin Arık'ı vurması herkesi şoke etti. Cumali'nin bu hareketi Çukur'u nasıl bir yola sürükleyecekti?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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