Çukur 106. bölümde Çağatay Erdenet'in oyunları Koçavalıların evine ölüm getirdi. Selim Koçovalı'nın ölümüyle öne çıkan Çukur 106. bölümde neler oldu? Sevilen dizi Çukur 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 106. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 106. bölümde Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düştü! Çağatay Erdenet'in tuzakları sebebiyle Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verdi.

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçiyor. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmıyor ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanıyor.

Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arıyor. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.

ÇUKUR 107. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin takipçileri Çukur yeni bölümden ilk sahne ya da fragman yayınlandı mı diye araştırıyor. Ancak Çukur 107. bölüm fragmanı heüz yayınlanmadı.