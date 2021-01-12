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Çukur 112. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 111. son bölüm izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 111. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Yamaç'ın büyük bir saldırıya kalkışması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Çukur 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 112. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 111. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 111. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 112. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 112. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR'DA 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek.

Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak.

Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

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