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Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur Çukur 116. bölüm tek parça izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 117. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Yamaç'ın evine dönüşüü damga vuracak. İşte merakla araştırılan Çukur 117. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur Çukur 116. bölüm tek parça izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 117. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen yeni bölümün ilk fragmanı...

"ONA YAPTIĞININ AYNISINI SANA DA YAPACAK!"

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç'ın evine döndüğü tanıtımda oğlunu karşısında gören Sultan Hanım büyük bir sevinç yaşıyor.

Koçovalı evinde gördüğü değişiklikler karşısında Yamaç şaşkınlığını gizleyemezken, Saadet'in Amca hakkında söyledikleri dikkat çekiyor. Yamaç'ı da kaybettiğini düşünen Cumali ise Damla'ya Çukur'dan gitmeyi teklif ediyor. Eve geri dönen Yamaç ve Amca arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç'ın yıllar sonra Çukur'a döndüğünü öğrenen herkes çok şaşırdı. Yamaç, mahallede şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşırken, hem Çukur'a hem ailesine neler olduğunu anlamaya çalıştı. Cumali'yi takip eden ve evini uzaktan izleyen Yamaç, Damla'nın onu fark etmesiyle yakalandı. Cumali, evini izleyen kişiyi kovalamaya başladı. Yakaladığı kişinin Yamaç olduğunu gördüğünde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gözyaşları içinde birbirine sarılan Yamaç ve Cumali'nın kavuşması izleyenlerin de yüreklerine dokundu. Yamaç'ın geri dönüşünün haberi Kulkan'a da ulaştı.

Bunu öğrenen Kulkan, Efsun kozunu kullanarak kendini korumaya alabilmek için harekete geçti. Yıllar içinde büyük değişim yaşayan ve eski gücünü kaybeden Kulkan'ın, Efsun'u bulması ise hiç kolay olmadı. Girdiği bir gazinoda Efsun'u şarkı söylerken gören Kulkan büyük şaşkınlık yaşadı. Yamaç Koçovalı'nın Çukur'a döndüğünü öğrenen Cumali Amca ise Yamaç'ın karşısına çıktı ve ikili ilk karşılaşmasını yaşadı. Vartolu ile Yamaç'ın kavuşması ise duygusal anlara sahne oldu. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölümün finalinde Cumali Amca'nın, Yamaç'ın gelişinden memnun olmadığını dile getirmesi dikkat çekti.

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