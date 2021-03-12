Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.



"BUNDAN KURTULMAK ZORUNDASIN BİZİM İÇİN..."

Yamaç'ın kızı Masal ile yaşadığı duygu dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Cumali ve Yamaç, kızlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Mutlu aile tablosu izleyenlerin de yüreğine dokunurken, Efsun'un hala yaşadıklarının etkisinde olduğu görülüyor. Sinir krizi geçiren Efsun'u Yamaç sakinleştirmeye çalışırken, ikilinin hali herkesi derinden etkiliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç, Amca'ya karşı bir şeyler yapmak için harekete geçerken, ikili arasındaki gerilim giderek artmaya başladı. İdris'in beraber iş yaptığı eski bir dostu olan Mazotçu Bilal, Amca'ya karşı Cumali ve Yamaç'tan yardım istedi. Yamaç, yardım teklifini geri çevirmeyerek hemen harekete geçti.

Cumali, Yamaç, Medet ve Metin bir araya gelerek, Mazotçu Bilal'den aldıkları bilgiler doğrultusunda neler yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Amca'ya saldırmak için plan yapan ekip, bilgi toplamaya başladı. Yamaç, Ayşe'nin yanına giderken, Medet de Vartolu'nun yanına gitti. İkisi de peşinde oldukları bilgilere ulaşmayı başardı.

Bölümde Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için girdiği aksiyon ise nefesleri kesti. Efsun'un kaldığı eve giden Yamaç, karşısına çıkan tüm adamların ve Nizam'ın işini tek başına bitirdi. Finalde Efsun ve kızını yanına alan Yamaç, sonunda ailesi ile bir araya gelmeyi başardı.