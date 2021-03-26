Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"İDRİS AMCA BANA SÖZ VERDİ!"

Aliço'nun, İdris Koçovalı'nın sözleriyle Vartolu'ya sitem ettiği sahnede duygu dolu anlar yaşanıyor. Duydukları karşısında derinden etkilenen Vartolu gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, Aliço'nun etkileyici konuşması yüreklere dokunuyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Uğradığı saldırının sorumlularını öğrenen Amca, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Cumali'nin karşısına çıkan Amca, ona sokakta gezmesinin kendi izniyle olduğunu söylerken, Nedim de Metin'i çocuğu ile tehdit etti. Yamaç'ın yanında olan herkesi cezalandırmak için hamleler yapan Amca, gücünü gösterdi.

Metin ve Cumali, Amca sebebiyle geri adım atarken, bu durum Yamaç'ı derinden etkiledi. Olanlar sebebiyle üzülen Yamaç, soluğu dertleşmek için babasının mezarının başında aldı. Amca ile konuşan Vartolu ise Yamaç'ı mücadelesinden vazgeçireceğini söyledi. Bunun üzerine soluğu İdris Koçovalı'nın mezarında alan Vartolu, Yamaç ile burada karşı karşıya geldi.

Yamaç'ı babasıyla dertleşirken bulan Vartolu, Amca'nın tarafını tutarak Yamaç'ı üstü kapalı bir şekilde tehdit etti. Yamaç, Vartolu'nun konuşmasına karşı geri adım atmayacağını açıkça ifade ederken, bu durum iki kardeş arasındaki gerilimi artırdı. Yamaç ve Amca arasında yaşanan çekişme, Vartolu ile Yamaç'ı da karşı karşıya getirirken, bundan sonra aralarında neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.