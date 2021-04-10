Çukur 124. yeni bölüm 2. fragman yayında!

Cumali Koçovalı'nın sürpriz adımı Yamaç'ı şaşırtırken, Vartolu ile aralarındaki ipler kopma noktasına geliyor. Amca'nın Kulkan ile konuştuğunu gören ve gerçek yüzünü fark eden Karaca, büyük bir öfkeyle Amca'dan hesap sorarken, ikilinin yaşadığı gerilim dolu anlar herkesi şoke ediyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’ın, Amca’nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç’ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç’ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca’nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun’dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca’yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 32. Bölüm 2. Tanıtımı;