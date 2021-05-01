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Çukur 127. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur 127. yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 127. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Yamaç'ın Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçmesi damga vuracak. İşte merakla araştırılan Çukur 127. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 127. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur 127. yeni bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

"KARACA..."

Emmi'nin cenazesinin kaldırıldığı tanıtımda Karaca için endişelenen Ayşe, Vartolu'ya onu bulması için sitem ediyor.

Amca'nın Karaca'yı elleriyle öldürdüğüne şahit olan Yasmin, gördüklerini bir kez daha Akın'a anlatmaya çalışırken, Akın'ın Koçovalı evini didik didik araması dikkat çekiyor.

Vartolu'nun büyük bir öfkeyle harekete geçtiği anlarda nefesler tutulurken, Yamaç da onu yalnız bırakmıyor. İkilinin, Karaca'ya ne olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği ise büyük bir merak konusu oluyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Emmi'nin ölümü; Çukur'da taşları yerinden oynatacak. Yamaç'ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç'la karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak.

Koçovalılar, Emmi'nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç'ın yapacağı hamle Çukur'da yeni bir dönüm noktası olacak.

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