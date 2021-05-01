Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

"KARACA..."

Emmi'nin cenazesinin kaldırıldığı tanıtımda Karaca için endişelenen Ayşe, Vartolu'ya onu bulması için sitem ediyor.

Amca'nın Karaca'yı elleriyle öldürdüğüne şahit olan Yasmin, gördüklerini bir kez daha Akın'a anlatmaya çalışırken, Akın'ın Koçovalı evini didik didik araması dikkat çekiyor.

Vartolu'nun büyük bir öfkeyle harekete geçtiği anlarda nefesler tutulurken, Yamaç da onu yalnız bırakmıyor. İkilinin, Karaca'ya ne olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği ise büyük bir merak konusu oluyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Emmi'nin ölümü; Çukur'da taşları yerinden oynatacak. Yamaç'ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç'la karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak.

Koçovalılar, Emmi'nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç'ın yapacağı hamle Çukur'da yeni bir dönüm noktası olacak.