Çukur 2. sezon 19. bölüm fragmanı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen 2. sezon 19. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Çeto’nun karşısına çıkan Yamaç’ın “Sen bizim kolumuzu kanadımızı kırdın ama biz iyileştik. Biz Çukur’dayız, Koçovalılar Çukur’da Çeto ve sen bizim daha ne kadar deli olduğumuzu görmedin!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR'DA NELER OLMUŞTU?

Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 18. bölümünde Yamaç, sağlığına kavuşmaya başladığı sırada Çukur’un çocuklarının karşı karşıya geldiği anda soluğu mahallede alarak onları ayırmaya çalıştı. Ancak henüz tam toparlanamadan hastaneden çıkan Yamaç, bu hamlesiyle hayatını tehlikeye attı. Bölümde İdris’in, iki oğlu Vartolu ve Cumali’yi karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatırken, İdris haricinde herkesin mahallelinin sıcak karşılaması eşliğinde kendi evlerine geri döndükleri dakikalar da izleyenlerin içini ısıttı.

Elinde silahıyla Yamaç’ın karşısına çıkıp kendini vurmak üzere hamle yapan Metin’i Selim son anda durdurdu. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda Metin, çocuğunu kurtarabilmek için Yamaç’ı vurduğunu söylerken, Yamaç yüzleştiği bu gerçek karşısında Metin’e karşı sert tepki gösterdi. Bölümün finalinde Sena, Mahsun’a silahını doğrulturken, İdris ile Çeto karşı karşıya geldi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.