Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumali’nin vurulduğu haberinin mahallede hızla yayıldığı fragmanında ailesini kaybetmek istemeyen Sultan, Yamaç’ın karşısına çıkıyor. Cumali hastanede yaşam savaşı verirken, harekete geçen Koçovalılar karşılarında Karaca’yı buluyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 13. bölümünde Yamaç’ın önüne atlayarak kendini feda eden Kemal, Azer’in kurşunlarının hedefi olmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan Kemal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kemal’in ölüm haberi hastane önünde bekleyen Çukur halkını yasa boğdu. Ferhat, Azer’in yerini bildiğini söyleyince Yamaç, Kemal’in intikamını almak için harekete geçti. Kemal’in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Yamaç’ı kimse tutamadı. Öfkeden deliye dönen Yamaç, Azer’in gözleri önünde kardeşi Kadir’i öldürdü. Koçovalılar Kemal’in ölümüyle perişan olurken, kardeşini kaybeden Azer İstanbul’un ağabeylerini toplayarak Çukur’un karşısına daha güçlü çıkmak istedi. Mahalleye gelen Reşit Feyzullah, Azer’in herkesi yanına topladığını Koçovalılara söyledi.

Vartolu ve Medet, İdris Koçovalı’nın katilini öğrenmek için Ziya’nın arkasından Berlin’e gitti. İkili karşılarına çıkan Yunus’un yardımıyla Ziya’yı buldu. Babasının katilini öğrenmesi için Alman birine iş yapması gereken Vartolu harekete geçti. Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgi almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali çıkışta büyük bir sürprizle karşılaştı. Kardeşi Kadir’in ölümüyle Çukur’a ait her yeri basarak mücadeleyi daha da şiddetli hale getiren Azer, Yamaç ve Selim ile Cumali'ye pusu kurdu. Yamaç’ın kardeş acısını yaşamasını isteyen Azer, Yamaç’ın gözleri önünde Cumali’yi vurdurttu. Cumali’ye ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.