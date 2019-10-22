Çukur 3. sezon 5. bölüm bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Çukur'un yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümünden ilk sahnede yayınlandı. Çukur'un son bölümünde Yamaç, Çukur'a geri döndü. Sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı Çukur'un son bölümünde, Cumali Damla'nın sayesinde polislerin elinden kurtulmayı başardı. Yamaç planıyla Dağhan’ı köşeye sıkıştırdı. Adrenalin tavan yaptığı anların ardından Çukur 3. sezon 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.

ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç ve Akın’ın karşı karşıya geldiği heyecan dolu sahnede Yamaç’ın Akın’a hesap sorduğu anlar gerilimi artırıyor. Yamaç, Akın’ın Çukur’dan gitmesini isteyerek izleyenleri şaşırtırken, Akın amcasının yanlış yaptığını düşünüyor. Akın’ın tepkisiyle Yamaç sinirlerine hakim olmakta zorlanıyor.

ÇUKUR 3. SEZON 5. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 5. bölümünde Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Polisler tarafından baskın yiyen Cumali, Damla’nın yardımıyla kaçmayı başardı. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden oldu. Kenan’ın oğlu Dağhan babasının intikamını almak için Çukur’a gelerek Yamaç’tan Cumali’yi istedi. Yamaç bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kaldı ve Şenol’un yardımıyla kurduğu oyunla nefesleri kesti. Yamaç ve Efsun buluşma yerine geldiklerinde beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştı; saldırıyı Yamaç’ın gerçekleştirdiğini düşünen Efsun korkuyla kaçarken Yamaç her şeyden habersiz kendini korumaya çalıştı. Saldırının arkasındaki kişinin Makbule çıkmasıyla izleyenler şoke oldu. Şenol’la birlikte Dağhan’ın mekânına giden Yamaç planıyla Dağhan’ı köşeye sıkıştırdı. Akın, İdris Koçovalı’nın emanetlerini Yamaç’a devretti, bu gelişme karşısında sakin kalarak ekran başındakileri şaşırtan Akın’ın planı merak uyandırdı. Yamaç, tüm mahalleliyi Çukur’u korumak için mücadeleye çağırırken, hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde buldu. Yamaç’ın yaşadığını Azer’e söyleyen Efsun, içine düştüğü oyundan habersizken Azer, Yamaç’a “teke tek” teklifinde bulundu.

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