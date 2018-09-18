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Çukur'da bir dönem sona erdi! İşte yeni sezonun ilk bölümünde yaşananlar

Çukur, sezon finalinin ardından 34. bölümle ikinci sezonda izleyicileriyle buluştu. Çukur'da bir dönemin kapandığı 34. bölümün ardından izleyiciler 35. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, 34. bölümde neler oldu ve Çukur'un 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

18.09.2018 - 00:38 | Güncelleme:

Çukur dizisinin merakla beklenen 2. sezonu, 17 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen 35. bölümle başladı. 34. bölümde Çukur'da bir dönemin bitip yeni dönemin başlamasına şahit olan izleyiciler, soluksuz geçen 34. bölümün ardından, 35. bölümün fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Çukur'un 34. bölümünde neler oldu ve Çukur'un 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

34. bölümünde Çukur için bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın "Çukur'u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler; İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalıların ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacaktır.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla bekleniyor. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken; Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un yeni sezonunda nefes kesen bir savaşa tanık olan izleyiciler, 35. bölümü şimdiden merak etmeye başladı. 35. bölümün 25 Eylül Pazartesi saat 20.00'da ekrana gelmesi beklenirken, izleyiciler 'Çukur 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorsuna cevap arıyor. Hemen belirtelim ki; Çukur 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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