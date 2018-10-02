Çukur 36. bölümle izleyicileri ile buluştu. 36. bölümle birlikte dizinin izleyicileri Çukue 37. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Özellikle 37. bölümde olacaklar sevilen dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki; Çukur 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur 37. bölüm ile ilgili detaylar...

ÇUKUR 37. BÖLÜM FRAGMANI

Çukur yeni sezonun üçüncü bölümü olan 36. bölüm ile ekrana geldi. 36. bölümün hemen ardından Çukur 37. bölüm fragmanı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Çukur 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur 37. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

ÇUKUR 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Çukur 36. bölümde, Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir.

Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir.

ÇUKUR 36. BÖLÜM ÖZETİ

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