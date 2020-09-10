Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı: Yamaç Yok (Çukur 95. bölüm)

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor.

Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin "Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!" sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, "Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?" sorusu büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR’DA NELER OLDU?

Çukur Pazartesi akşamı yeni sezonunun ilk bölümüyle ekrana geldi. Bölümde Emir'in Erdenetler ile ilgili yakaladığı önemli bilgiler beraberinde büyük sorunlar getirdi. Cengiz Erdenet'in kendi adamı Fazıl'ı konuşturan Emir, öğrendiklerini haber yapınca Erdenetler bu durum karşısında harekete geçti. Cengiz Erdenet, Fazıl'ı ve ailesini acımasızca öldürürken, Arık da Emir için harekete geçti. Vartolu'nun hapisten çıktığı, Yamaç'ın onu davul zurnayla karşıladığı sahneler izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Yamaç, Cumali ile sonunda konuşabilmeyi başarırken, Damla'nın bebeğinden kendi elleriyle vazgeçtiğini öğrenen Yamaç bir yıkım daha yaşadı.

Arık, Emir'i öldürüp cesedini de Çukur'a astırınca Yamaç öfkeden deliye döndü. Bütün bu olanların sonucunda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet kozlarını paylaşırken, aksiyon dolu dövüş sahneleri nefesleri kesti. Emir'in topladığı bilgilerden yola çıkan Yamaç, Erdenetlere tuzak kurarak tırlardaki uyuşturucularına el koydu. Yamaç'ın yaptıkları karşısında etkilenen Cengiz Erdenet herkesi şaşırtan bir teklifte bulundu. Bölüme damgasını vuran Sabahat Akkiraz ve Koçovalı kardeşlerin buluşmasında Yamaç'ın babalarla ilgili söylediği sözler duygu dolu anlar yaşattı. Arık ve Seren, Yamaç'ın İdris'i vurduğu görüntüleri Cumali'ye verdi. Yamaç'ın babasını vurduğunu öğrenen Cumali sinir krizi geçirirken, iki kardeşin yüzleştiği anlarda heyecan giderek arttı. Finalde ise Cumali'nin Yamaç'ı vurmasıyla herkes şoke oldu.



Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.