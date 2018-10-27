Çukur izleyicileri heyecan içerisinde 40. bölümün yayınlanacağı Pazartesi gününe kilitlenmiş durumda. Yamaç'ı dinlemeyen ve harekete geçen Vartolu yakalandı. Yamaç şimdi hem Vartolu'yu hem de Cumali'yi kurtarmak zorunda. Peki; Yamaç, Cumali ve Vartolu'yu kurtarabilecek mi? Çukur 40. bölümle ilgili ipuçlarını içeren Çukur 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte, Çukur 40. bölüm 2. fragmanı...

"ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKAMADIN!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Çeto’nun yerini öğrenmek isteyen Mahsun’un Ersoy’a hesap sorduğu, Yamaç’ın planını Cumali’ye anlattığı heyecan dolu tanıtımda Vartolu’nun, “Karına sahip çıkamadın, çocuğuna sahip çıkamadın!” sözleri ekrana geliyor. Çekilen silahlar gerilimi yükseltirken, karşı karşıya gelen Yamaç ve Mahsun’un ilginç diyalogu dikkat çekiyor. Selim, annesi Sultan’a yardıma koşarken, yerde yatan Salih’e uzanan elin kim olduğu merakla bekleniyor.

"YAMAÇ, VARTOLU VE CUMALİ'Yİ KURTARABİLECEK Mİ?"

Çukur Pazartesi akşamı 2. sezonun 7. bölümüyle (Çukur 40. bölüm) ekrana gelecek. Vartolu’nun Yamaç’ı dinlemeyerek harekete geçip yakalanması Yamaç’ı deliye döndürecek. Artık sadece Cumali’yi değil, Vartolu’yu da kurtarmak zorunda kalacak. Metin ve Kemal’i yanına alarak harekete geçen Yamaç’ın gözü hiçbir şey görmeyecek. Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında görecek. Büyük bir mücadelenin yaşanacağı bölümde Karaca, Sena’dan yardım isteyecek. Babasının çevresinden ayrılmayan Selim’in İdris ile karşılaşması ise ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak.

ÇUKUR 40. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE:

ÇUKUR NE ZAMAN?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 40. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ