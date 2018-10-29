Çukur 41. bölüm fragmanı, Çukur izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. Öte yandan dizinin 40. bölümünde yaşananlar da merak konusu... Peki; Çukur 40. bölümde neler yaşandı? Cumali ve Vartolu kurtulabildi mi? Çukur? 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 40. bölümle 29 Ekim Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluştu. Şimdiden Çukur izleyicilerinin gözü gelecek bölümde yaşanacaklarda. Çukur'un yeni bölümü yani 41. bölümünde yaşanacaklarla ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Çukur 41. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur 41. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

ÇUKUR 40. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çukur 40. bölümde Selim, babası İdris'in karşısına çıktı. İdris’in, “Sen bizi yaşıyor sanıyorsun değil mi? Biz sadece nefes alıp, veriyoruz. Ne istiyorsun benden!” sözlerine ise Selim, “Beni neden istemedin baba?” sorusuyla karşılık verdi. Yaşanan diyalog izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Öte yandan Vartolu’nun Yamaç’ı dinlemeyerek harekete geçip yakalanması Yamaç’ı deliye döndüdü. Yamaç, artık sadece Cumali’yi değil, Vartolu’yu da kurtarmak zorunda kaldı. Metin ve Kemal’i yanına alarak harekete geçen Yamaç’ın gözü hiçbir şey görmedi . Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında buldu. Büyük bir mücadelenin yaşandığı Çukur 40. bölümde ayrıca Karaca, Sena’dan yardım istedi.

ÇUKUR NE ZAMAN?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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