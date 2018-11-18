Çukur 43. bölüm fragmanları, geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen Çukur 42. bölümün hemen ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; reyting rekorları kıran Çukur'un yeni bölümünde neler yaşanacak. Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan bölümde neler yaşandı. Çukur 43. bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Çukur 43. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 43. bölüm 2. fragmanı...

"İÇİMİZDE BİR SIZINTI VAR MI ERSOY?"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Koçovalılar ve Karakuzuların girdiği mücadelede çekilen silahlar heyecanı yükseltirken, Yamaç ve Cumali karşılarına kalabalık bir grubun çıkmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Aralarında bir hain olma düşüncesi Mahsun’u çıldırtırken Çeto, “İçimizde bir sızıntı var mı Ersoy?” sorusuyla Ersoy’u şaşırtıyor. Cumali’nin adamları arasında tanıdık bir yüzle karşılaşan Yamaç’ın tepkisi ise merakla bekleniyor.

ÇUKUR 43. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

VARTOLU ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 10. bölümünde Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokması Vartolu’nun Salih’ten vazgeçmesine ve eski günlerdeki Vartolu’ya dönüşmesine neden olacak. Çeto’nun Vartolu’dan ne isteyeceği merakla beklenecek. Ersoy’u koz olarak elinde tutan Yamaç, onun aracılığıyla Karakuzuların planlarını öğrenmeye çalışırken, karşısında hiç beklemediği anda Veysel’i bulacak. Çeto sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak için yeni planlar yapacak ve Koçovalılarla arasındaki mücadele kızışacak.

ÇUKUR 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR NE ZAMAN?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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