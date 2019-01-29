Çukur 51. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın gözlerini açtığı an Koçovalı Ailesi’ni sevindirirken, Sultan’ın Meliha’yı, İdris’le beraber hastanede gördüğü an, bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Yamaç’ın uyanmasıyla onu kimin vurduğunun peşine düşen Selim, herkesten şüphelenirken Sena’yla yüzleştiği dakikalar ise gerilimi artırdı. Sena, komşusu Fikret sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenince şoke oldu.
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Sena’nın evinde kar küresiyle oynayan Mahsun’un arkasında Sena’nın silahla belirmesi merak uyandırdı. Selim’e, Mahsun’a gerçeği bildiğini belli etmemeye söz veren Sena’nın hamlesi büyük bir heyecanla beklenecek
ÇUKUR 51. BÖLÜM İLK SAHNE
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 4 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
SOSYAL MEDYADA EN ÇOK ‘ÇUKUR’ KONUŞULDU!
Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.24 izlenme oranı (rating), 21.19 izlenme payı (share), AB’de 8.76 izlenme oranı (rating), 19.34 izlenme payı (share), Total’de ise 9.77 izlenme oranı (rating), 20.10 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciler #çukur etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukur etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat 35 dakika, dünyada 4 saat 50 dakika, #YamaçıKimVurdu etiketi ise Türkiye’de 5 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.
ÇUKUR 50. BÖLÜM İZLE
‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Karakuzular’ın mahalledeki hakimiyeti artık kalmamış olsa da Çukur’un çocukları arasındaki mücadele yeni bir fırtınanın habercisi oldu. Meke ve Ferhat arasındaki savaş, Çukur’un toparlanmadan tekrar kaybedilmesine yol açarken yaşananlara tanık olan Vartolu, duruma müdahale etmeye çalıştı. Çukur’da bir iktidar kurmaya çalışan Vartolu, Cumali’den de yardım istedi. Ancak ikilinin arasındaki husumet, iktidar savaşını başlattı.
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