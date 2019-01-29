Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetmişti.

"CENNETE GİDECEKMİŞ İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ"

Ayşen Gruda'yı unutmayan SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', usta sanatçıyı duvar yazısıyla andı. Sahne aralarında gösterdiği duvar yazılarıyla dikkat çeken dizide, "Cennete gidecekmiş iki gözümün çiçeği" yazısı ve Ayşen Gruda'nın resmi ile usta sanatçıya selam gönderildi.

Dizideki ince ayrıntıya dikkat eden izleyiciler, duvar yazısını sosyal medyada paylaşarak Ayşen Gruda'yı unutmayan Çukur'a övgüler yağdırdı.