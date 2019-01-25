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Yeşilçam'ın birçok filminde Şener Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol alan Ayşen Gruda'dan acı haber geldi. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri için özel bir hastanede tedavi gören Gruda yaşamını yitirdi.