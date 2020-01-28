Çukur 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu Çukur'un dün akşam ekranlara gelen son bölümün ardından diziseverler tarafından merak konusu oldu. Çukur son bölümde, Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşüyor. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam ediyorlar. İşte Çukur 85. bölüm izle...

ÇUKUR 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 86. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇUKUR 85. BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 85. SON BÖLÜM İZLE

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur bu akşam 3. sezonun 18. bölümüyle ekrana geldi. Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşürüyor. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam ediyorlar. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakıyor. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın oluyor. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i buluyor.Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep oluyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar nefesleri kesti.