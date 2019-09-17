İki sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un merakla beklenen 3. sezonu dün izleyicileriyle buluştu. Nefeslerin tutulduğu ve ekran başındakilerin heyecanla beklediği Çukur, dün akşam yayınlanan yeni sezonunun ilk bölümüyle reytinglerde birinci olurken, sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

İdris Koçovalı’nın hayatını kaybettiği, Koçovalıların büyük bir yıkım yaşadığı yeni sezonun ilk bölümü ekran başındakileri derinden etkiledi. Yamaç’ın babasına son görevi izleyenlerin yüreklerini dağladı. Bölümün finalinde Yücel’in, Yamaç’ın tuzağına düştüğü anlar ise büyük heyecan yarattı.

Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez ile Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da ilk defa görüldü. Bu sezon kadınların gücünün konuşulacağı Çukur’da; Yücel, Azer ve Timsah’a kartları dağıtan Efsun dengeleri değiştireceğinin sinyallerini verdi.

Efsun, Yücel, Azer ve Timsah’ın aynı masada bir araya geldiği an;

SOSYAL MEDYADA #ÇUKURS3 ETİKETİNE YORUM YAĞDI!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni sezonun ilk bölümüyle AB’de 6.83 izlenme oranı (rating),18.69 izlenme payı (share) elde ederken, ABC1 20+'da 9.54 izlenme oranı (rating),22.92 izlenme payı (share),Total’de ise 8.71 izlenme oranı (rating),22.75 izlenme payı (share) ile birinci oldu. #ÇukurS3 etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Ayrıca Aras Bulut İynemli ve İdris Koçovalı da uzun süre TT listesinde yer aldı.

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KOÇOVALILARIN BABA ACISI!

Yücel’in oyunuyla babasını vurmak zorunda kalan Yamaç deliye dönerken, İdris’in ölümüyle Koçovalılar hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıya kaldı. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Efsun; Azer, Timsah ve Yücel’le Çukur’u ele geçirmek için işbirliği yaptı. Akın ve Azer, Çukur için Akın’la karşı karşıya gelirken, akıl hastanesine kapatılan Yamaç, hastaneden çıktı. Çukur’a gelen Yamaç olayların sorumlusunu öğrenmek isteyince Akın’ın beklediği fırsat önüne geldi.

Yamaç’ın babasını vurmak zorunda kaldığı o anlar;

YAMAÇ’TAN YÜCEL’E BÜYÜK OYUN!

Vartolu Sadettin’den İdris’in katilini bulmasını isteyen Sultan, isteğiyle ekran başındakileri şaşırttı. Yücel ise en beklemediği anda Yamaç’ın planıyla hayati bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Yücel’in geçtiğimiz sezon Aliço ile Yamaç’a yaptığı oyunun aynısını bu sefer Yamaç, Yücel’e oynadı. Karısı ve çocuğunu kaybettiğini düşünen Yücel, akıl hastanesine kapatıldı; babasının yasını tutan Yamaç’ın gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi ise izleyenleri derinden etkiledi.

İşte Yamaç’ın Yücel’e oyunu;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sezon finalinin ardından herkesin büyük bir merakla beklediği Aliço’nun ekrana geldiği sahnede, babasıyla diyalogu dikkat çekiyor. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço’nun Çukur’a dönme isteğini reddediyor.

Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 2. bölümünden ilk sahne!