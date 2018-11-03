Çukur izleyicileri önümüzdeki pazartesi günü ekrana gelecek olan Çukur 41. bölümde yaşanacakları merak ediyor. Gelecek bölümle ilgili fikir sahibi olmak isteyen Çukur izleyicileri ise Çukur 41. bölüm fragmanını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Çukur 41. bölüm fragmanı ve Çukur 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 41. bölüm 2. fragmanı...
"KURT SÜRÜYE GECE İNER!"
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Koçovalılar ve Karakuzular harekete geçerken, Cumali’nin Celasun’a, “Kurt sürüye gece iner!” sözleri dikkat çekiyor. Dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği, büyük mücadelenin başladığı tanıtımda İdris, Meliha’yı anıyor. Sultan’ın gözyaşlarının ekrana geldiği anlarda, İdris’in “Bir insan kendini bile isteye, gözünü bile kırpmadan uçurumdan aşağı atar mı?” sözleri merak uyandırıyor.
ÇUKUR 41. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE
İDRİS MELİHA İLE İLGİLİ İTİRAFTA BULUNACAK
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 8. bölümünde (Çukur 41. bölüm) Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzulara karşı yeni planlar yapacak. Selim’in yıllardır merak ettiği soru, İdris’i geçmişe götürecek. Baba-oğul arasındaki yüzleşmede İdris, Meliha ile ilgili itiraflarda bulunacak. İkilinin karşı karşıya geleceği an ise merakla beklenecek.
CELASUN KÖŞEYE SIKIŞACAK
Celasun, Ayşe ve Karaca, her yerde Akşın’ı ararken; başına açılan dertler Celasun’u köşeye sıkıştıracak. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşacak. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan giderken Celasun’un kendini içinde bulacağı oyun, Koçovalılar ve Karakuzular arasındaki mücadeleyi etkileyecek.
ÇUKUR NE ZAMAN?
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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