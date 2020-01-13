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Çukur İZLE! Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm (83. bölüm) - SHOW TV canlı yayın izle

Çukur yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur 3. sezon bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Vartolu sonunda istediği bilgiye ulaşıyor ve babası İdris Koçovalı'nın katilini öğreniyor. Haberimizde SHOW TV canlı yayını ile Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm yani 83. yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz

Çukur

Çukur 3. sezon 16. bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Son iki sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Çukur, tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde Nejat İşler, Çağatay rolüyle diziye dahil olmuştu. Çağatay'ın Çukur'a gelmesiyle birlikte dengeler yeniden değişiyor. Vartolu ise babasının katilinin kimliğini öğreniyor. İşte Çukur yeni bölümü ve detaylar...

ÇUKUR 83. YENİ BÖLÜM (SHOW TV İZLE)

Çukur dizisinin yeni bölümü 13 Ocak Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'den itibaren SHOW TV ekranlarında izleniyor. Çukur'un şu an yayınlanan bölümünü aşağıdaki canlı yayın linki yoluyla izleyebilirsiniz.

SHOW TV CANLI YAYININDA ÇUKUR'U İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay Erdenet’in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç’tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak.

Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca’yı Azer’in evinden almaya çalışan Cumali’yi sakinleştirecek. Karaca’nın Cumali’nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek.

Vartolu’nun Türkiye’ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak. Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu’nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

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