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Çukur İZLE! Çukur 3. sezon 19. yeni bölüm (86. bölüm) - SHOW TV canlı yayın izle

Çukur yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur 3. sezon bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Babasının katilinin Yamaç olduğunu öğrenen Vartolu, sonunda hesap soruyor. Haberimizde SHOW TV canlı yayını ile Çukur 3. sezon 19. yeni bölüm yani 86. yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz

Çukur

Çukur 3. sezon 19. bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Son iki sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Çukur, tüm hızıyla devam ediyor. İzleyici büyük bir merakla Vartolu - Yamaç yüzleşmesini bekliyor. Çağatay'ın Yamaç'a duyduğu şüpheleri artınca olan Mahsun'a olacak. İşte Çukur yeni bölümü ve detaylar...

ÇUKUR 86. YENİ BÖLÜM (SHOW TV İZLE)

Çukur dizisinin yeni bölümü 3 Şubat Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'den itibaren SHOW TV ekranlarında izleniyor. Çukur'un şu an yayınlanan bölümünü aşağıdaki canlı yayın linki yoluyla izleyebilirsiniz.

SHOW TV CANLI YAYININDA ÇUKUR'U İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’da haftalardır beklenen büyük yüzleşme bu hafta gerçekleşecek. Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek. Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek.

 

İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak. Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.

 

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