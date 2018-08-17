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Çukur yeni sezon teaser'ı yayınlandı!

Çukur yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yeni sezon teaser'ı yayınlandı. Eylül ayında ekrana gelecek olan Çukur'un teaser'ı izleyicinin heyecanını bir kat daha arttırdı. İşte, Çukur yeni sezon teaser'ı...

17.08.2018 - 22:05 | Güncelleme:

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur muhteşem sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yüzüklerinde farklı semboller bulunan karakterlerin ortaya çıkmasıyla heyecanın giderek arttığı Çukur, yeni sezonuyla da ekrana damga vuracak.

YENİ SEZON HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTACAK

Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur’un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak!

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin sezon finalinde yani 33’üncü bölümünün başlangıcında Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyicileri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti.Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Vartolu, Cumali ve Yamaç’ın tepeden bakıldığında Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Çukur’un dövmesi formunda yürüdü. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla beklenecek.

 

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur yeni sezonuyla Eylül’de Show TV’de...

İşte Çukur’un yeni sezon teaser’ı:

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