Bugün milyonlarca Müslüman Cuma namazı için camilere akın ederek, hep beraber ibadet edecek. Öğle namazı saatinde kılınacak olan Cuma namazı vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri tarafından açıklanan Cuma namaz saatlerini haberimizde derledik. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 19 Nisan 2024 il il Cuma namazı saati...