İstanbul Cuma ezanı saati 11 Aralık yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda... Peki İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇ?

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 11 Aralık öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

11 Aralık İstanbul Cuma namazı saati: 13:02

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11 Aralık 2020 Cuma 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43 19:09 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:09 13 Aralık 2020 Pazar 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:10 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43 19:10 15 Aralık 2020 Salı 06:43 08:15 13:04 15:23 17:44 19:10 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:43 08:16 13:05 15:23 17:44 19:10 17 Aralık 2020 Perşembe 06:44 08:16 13:05 15:24 17:44 19:11

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız"

CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.