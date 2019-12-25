Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'taki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile saat 20.00'de Ankara'ya geldi.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.