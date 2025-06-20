Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün aynı zamanda 2024-2025 eğitim-öğretim yılını nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle karne heyecanını yaşayan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyor Rabbimden üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu evlatlarımızın kıymetli ailelerine, fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize, özveriyle çalışan maarif ordumuzun bütün neferlerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet, minnetle yâdediyorum. Üzerimde emeği olan ve dar'ü bekaya irtihal etmiş tüm hocalarıma Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

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"BİLGİYE ERİŞİM HİÇ OLMADIĞI KADAR KOLAYLAŞTI"

Teknolojinin hayatını her alanına nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve kuantum gibi nice yenilik her sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bilgiye erişim geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bilgiyi işleme, analiz etme, kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda. Türkiye olarak bu değişime en hızlı uyum sağlayan hatta çoğu alanda öncülük eden ülkelerden biriyiz.

Gerek savunma sanayide elde ettiğimiz başarılar ve eğitimde hamleler bu hakikati en güçlü şekilde temsil ediyor. Bir ülke için eğitim yalnızca teknolojik şartlarla değil fikri altyapısıyla en hayati sahalardan biridir. Çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihiyle bağlarını koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş bir eğitim anlayışının sonu ise elbette ki hüsrandır. "EĞİTİME ERİŞİM İMKANLARINI GÜÇLENDİRDİK" Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik. Müfredatı yeniledik, eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik. Teknolojik altyapıyı önemli ölçüde iyileştirdik. İnsan ve bilgi odaklı, milli ve manevi hasletlerimizle barışık eğitim sistemimizi yeni baştan inşa ettik. Dijital teknolojileri her sınıfa ulaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz proje kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık. REKLAM "13 BİN 800 OKULUMUZA FİBER İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLADIK" Çok kısa bir süre içinde 8 bin 200 okulumuzun da ağ altyapısını kurarak bu okullarımıza yüksek, hızlı internet hizmetini sunacağız. 13 bin 800 okulumuza fiber internet erişimi sağladık. Bu hizmeti 18 bin okulumuza daha ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm okullarımıza etkin bir şekilde internet hizmeti kurmuş olduk.

"1980 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINIFIMIZI GÜNCELLİYORUZ" Öğrencilerimizin modern, katılımcı, zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 51 bin 758'i son 2 yılda olmak üzere toplam 626 bin 440 tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. Türkiye'yi neredeyse tüm dersliklerinde tamamlamış ilk ve tek ülke konumuna getirdik. Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri, okul yazarlıkları ve yetkinliklerini geliştirdik. 1980 bilişim teknolojileri sınıfımızı güncelliyoruz. Tam donanımlı 1500 yeni sınıf kurarak 3 bin 480 sınıf ile dijital eğitim altyapımızı güçlendireceğiz. 503 yenilikçi sınıfı okullarımıza bu sene itibariyle kazandırdık. Eğitim bilişim ağımız ile öğrenci ve öğretmenlerimize dijital eğitimde güçlü şekilde destek oluyoruz. 3 bin 169 ders 85 bin 764 soru ile EBA öğrenci ve hocalarımızın başucu kaynaklarından biri haline geldi. EBA Akademi ile öğrencilerimizin kişisel gelişimini destekleyen çeşitli alanlarda eğitim alabilecek. "YENİ TEKNOLOJİLERİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ" Öğretmen bilişim ağımız ile öğretmen ve idarecilerimizin yenilikçi eğitim yaklaşımlarını destekliyor teknolojik eğitim metotlarını çeşitlendiriyoruz. Öğretmenlerimizin farklı ülkelerden meslektaşlarıyla iletişimde bulunduğu platformla, vatandaşlarımızın istifa ettikleri Halk eğitim merkezleri iletişim ağı platformu, yabancı dil öğrenme platformu geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmek üzere uygulamaya aldığımız robotik kodlama platformuyla eğitim çalışmalarımıza yeni teknolojileri kazandırmaya devam ediyoruz.

"YAPAY ZEKA PARADİGMA DEĞİŞİMLERİNE YOL AÇACAK" Yaban zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağını ve paradigma değişiklerine yol açacağının farkındayız. Eğitimde yapay zeka politika belgesini açıkladık. Ortaokul ve lise müfredatına entegre ettiğimiz seçmeli yapay zeka derslerimizle teknoloji üreten ve sorgulayan genç bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Feyza ve Hisar projeleriyle yapay zeka destekli çözümler üretiyoruz. Öğretmenlerimizin günlük öğretim faaliyetlerinde kullanabileceği yapay zeka destekli yardımcı asistan uygulamamızın çalışmalarına başladık. "VERİ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK" 1280 firmayı kapsayan eğitim teknolojileri sektörümüz ile bakanlığımız arasında yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 100'ü aşkın yeni girişimciye önemli destekler sunacağız. Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında yapılacak işbirliği ile 100'ün üzerinde yerli girişimi küresel düzeyde rekabet edeceğini sağlayacağız. Yabancı menşeili mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz. Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile (Milli Eğitim) Bakanlığımız arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz.

Eğitimde teknolojik altyapı sağlama çalışmaları bakımından OECD ülkeleri arasında üst sırada yer alıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle her alanda yetkin, donanımlı, özgüvenli, erdemli gençler yetiştirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Her alanda yapay zeka kullanımının artmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini inkar edemeyiz. Araştırma, bilgiye ulaştırma ve yorumlamayı kolaylaştıran bu imkan maalesef tembellik, hazırcılık ve intihal olaylarını da özendirmektedir. Birçok seviyede yapay zeka ürünü araştırma, ödev, makale ve tez yazımı giderek yaygınlaştırmaktadır. Kişiyi hazıra konmaya alıştırıyorsa bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır. Bunun tüm insanlık için büyük risk teşkil ettiğine inanıyorum. Sosyal medyanın ve dijitalleşmenin geleneği, değerleri, fıtratı tahrip etmeden var olması ve hayatımıza değer katması en büyük arzumuzdur. Dijitalleşmenin ışık hızıyla yayılması ile birlikte kendimizi dijital kuşatmayla karşı karşıya olduğumuzu hissediyoruz. Organik ilişkilerin yerini internet ve dijitalleşmenin yeni araçları yer alıyor.