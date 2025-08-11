Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuruluş yıldönümünde 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kuruluşunun 80. yıldönümü etkinliğine video mesajı gönderdi.

"BM'nin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır" ifadesini kullanan Erdoğan, BM'nin uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, tüm ülkeleri BM'yi geleceğe taşıyacak adımları atmaya çağırdı.

Erdoğan, Filistin halkının maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden platform haline getirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

"Üye ülkeleri Birleşmiş Milletleri tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum" diyen Erdoğan, Türkiye'nin BM'nin etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlı olduğunu sözlerine ekledi.