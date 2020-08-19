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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:



Bu bölgenin bende farklı bir yeri var. Temelini ben atmıştım. Şimdi 13. OSB Ankara'da nereden nereye...

Bunlar durarak olmadı, çalışarak oldu. Şimdi 13. OSB'de çok çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz.

Kalyon Holding'in her açıdan gurur duyuracak bir tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz. 400 milyon dolarlık bir yatırım ve 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insana istihdam imkanı sunulan tesisi ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum.



Yenilenebilir enerji bizim için çok önemli. Artık sadece üretmek sadece ürettiğini iç piyasa ve yurt dışına satmak yetmiyor. Şirketlerimizin inovasyon araştırma ve geliştirmeye ağırlık vermesi gerekiyor.

Güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız ithalatın önüne geçeceğiz.

Türkiye özel sektör ve kamu kurumlarıyla özgün bir yol izliyor.

İnsanımızın sağlığından taviz vermeden vatandaşımızı mağdur etmeden ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz.

Salgın sadece sosyal hayatı değil üretimden ticarete, turizme kadar günlük yaşantının her alanını etkilemiştir. Ülkemizin zamanında attığı kararlı adımlarla süreci yöneten nadir ülkelerden biridir. Son zamanlarda sayı biraz artsa da salgın halen kontrolümüz altındadır,

Sanayi üretimi dünyada en hızlı toparlanan dünyada ilk 5 ülkeden biri oldu. Yılın ilk 7 ayındaki yatırım talebi salgına rağmen geçen senenin yüzde 28 seyri üzerinde seyrediyor. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125 artarak tarihi rekora imza attı.

Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da Türkiye ekonomisi salgın öncesi ivmesini yakalamış görünüyor.

Diplomaside, ekonomide başarının temel şartı enerjide bağımlılığı en aza indirmektir.

Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.