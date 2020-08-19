'Türkiye teknoloji üreten bir ülke konumuna geldi'

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke konumuna geldiğine dikkat çekti. Bakan Albayrak ''Değişim sürecini başlattık. Ekonomik tam bağımsızlığı enerjide de gerçekleştireceğiz. Ekonomimiz katma değerli üretim, istihdam ve ihracat modeliyle çok daha müreffeh Türkiye ve yarınların teminatı olacak. Bu süreçte köstek olanlar, ben onlara beton lobisi diyorum. Özellikle onların beton edebiyatı bu söylemi onları sonunda beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecekler.'' dedi.

Bakan Albayrak törenden önce de Twitter'dan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törende yaptığı konuşmada ''YE-KA sayesinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yapıyı kurarak enerji teknolojilerinde sürekli kendini yenileyen ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmayı hayal ediyoruz'' dedi.Karapınar GES'in devreye girmesiyle elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 25 artacağını kaydeden Dönmez ''2020 Temmuz sonu itibariyle toplam kurulu gün içindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 50.3'e çıkardık. 2002'den 2020'ye kadar devreye aldığımız toplam kapasitenin yarısı yenilenebilir kaynaklar oluşturdu'' dedi.