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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda pilotlara ödüllerini takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin finalinde ödül törenine katıldı. Toplamda 22 ülkede 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyon, 2010'dan bu yana ilk kez bir ayağı olarak Türkiye'de koşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi

16 Eylül 2018 Pazar, 14:26:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla ve çevresinde, Türkiye Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde düzenlediği organizasyona 22 ayrı ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin finalinde ödül kazanan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde şunları söyledi:

"Perşembe gününden bu yana çok farklı bir yarışmaya Dünya Ralli Şampiyonasına şahit olduk. Bu şampiyonanın en önemli özelliği 133 kanalda yayınlanması, 800 milyon insanın takip etmesi, ülkemizin güzelliklerinin yayınlanmasında vesile olan bu ralliyi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız, beraber izleyeceğiz, takip edeceğiz."

ŞAMPİYONA, GÖRÜLMEMİŞ HEDİYE!

Ralli şampiyonuna, Uluslararası Otomobil Sporları Birliği (FIA) organizasyonlarında daha önce tanık olunmamış farklı bir hediye verilecek. TOSFED, WRC tarihinde ilke imza atarak şampiyona, 47 metrelik lüks süper yatla bir hafta Türkiye tatili ödülü verecek. Bu, ralli tarihinin en büyük ödülü olarak WRC kayıtlarına girecek.

Türkiye Rallisi'nde 72 gözetmen, 350 sektör olmak üzere 912 kişi görev yaptı. Ayrıca Avrupa'nın farklı ülkelerinden 19 FIA üst düzey görevli, 30 derecelendirme ve televizyon yayını görevlisi olmak üzere 49 yabancı görev aldı.

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