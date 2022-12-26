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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sondaj gemimiz 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" açıklamasını yaptı. Erdoğan şöyle konuştu: Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sondaj gemimiz 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti
HABERTURK.COM

2022 yılının son kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." dedi.

Karadeniz doğal gazıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"PİYASALARDA KARŞILIĞI 1 TRİLYON DOLARI BULMAKTADIR"

Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜRETİMİMİZİ 100 BİN VARİLE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizle değil enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız. "Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.

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