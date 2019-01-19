Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katıldı. ATO Congresium'daki konserin başında Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konsere katılan protokolü selamlayarak, "Konserime hoş geldiniz" dedi.

ERDOĞAN: ANKARA, İSTANBUL LAZIM

Truva Sonatı ve İzmir Süiti eserlerinden bölümleri yorumlayan Fazıl Say'ı konser sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol ile birlikte ayakta alkışladı. Daha sonra sahneye gelen Erdoğan, burada bir konuşma yaparak, "Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı bir şekilde takdim ettiler. Tabii şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bir de şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ankara'yı Külliye'deki Opera'da yapalım, diğerini, İstanbul'da da Harbiye merkezde yapalım. O da böyle güzel bir sunumla İstanbulluları ve Ankaralıları ayrıca bir daha bir araya getiririz" ifadelerini kullandı.

AŞIK VEYSEL PLAĞINI HEDİYE ETTİ

Fazıl Say'a Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" plağını hediye eden Erdoğan, teşekkürlerini iletti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kulise geçen Erdoğan'a, Fazıl Say, burada da tekrar katılımlarından dolayı teşekkür etti.

FAZIL SAY: İYİ Kİ GELDİNİZ

Erdoğan'a imzalı albümlerini de hediye eden Say, "Tekrar iyi akşamlar, iyi ki geldiniz." dedi. Erdoğan da Fazıl Say'a İstanbul' ne zaman döneceklerini sordu. Fazıl Say ise yarın döneceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca konser sırasında bir çocuğu severek, birlikte fotoğraf çektirdi.

DEVLETİN ZİRVESİ ORADAYDIKonsere, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD'li Senatör Lindsey Graham da katıldı.



Ankara'daki bu önemli konseri Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı da köşelerinde değerlendirdi.

FATİH ALTAYLI: BÜYÜK ADIM



Önce bir tebrik.

Muharrem Sarıkaya dostuma.

Çeyrek asırdır sürekli olarak aynı çatılar altında gazetecilik yaptığım dostum Muharrem, önce Fazıl Say'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet ettiğini duyuran isim oldu.

Ardından da Cumhurbaşkanı’nın bu konseri izlemeye gideceğini ilk duyuran isim oldu.

Türkiye’nin son günlerde en çok konuştuğu bu meseleyi duyuran Muharrem Sarıkaya, iyi gazeteciliğin hangi şart ya da ortamda olursa olsun yapılabileceğini kanıtladı.

Ve Muharrem’in duyurduğu konser dün Cumhurbaşkanı’nın da katılımıyla icra edildi.

Konser sonunda Cumhurbaşkanı ile sanatçı arasında sıcak bir diyalog da gelişti; Erdoğan adıyla hitap ettiği “Fazıl”a bir de plak hediye etti.

Bu buluşmadan kaynaklanan genel bir mutluluk hakim her tarafa.

İki mahallenin birbirine ne kadar yakın olabileceğini gösteren bir mutluluk.

Erdoğan’ın samimi bir başsağlığı aramasından sonra ortaya çıkan tablo, bir başka ülke için sıradan gibi görünse de, mahallelerini Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvardan daha yüksek bir setle ayırmış gibi görünen bir ülkede ciddi bir umut vesilesi oldu.

Bu konuda benim düşüncem ise şu: Sanat için sıradan ama Türkiye için sıradışı bir konser oldu.

NAGEHAN ALÇI: BARIŞTIRACAK

Başkan Erdoğan’ın Fazıl Say’ın konserine gideceği belli olduğundan beri büyük bir heyecanla bekliyordum. Konser başladığında ben de Habertürk’te yayına girdim. Ama aklım oradan gelecek haberlerdeydi.

Ve beklediğime değdi. Siyasi olarak iktidara son derece muhalif bir çizgide duran Fazıl Say’ın Erdoğan’a yönelik yapıcı sözleri, Erdoğan’ın sahnedeki mesajları, Say’ı hem Külliye’ye hem de İstanbul’da konsere davet etmesi, Emine Hanım’ın gülen gözleri… Tüm bunlar bu ülkeyi koyu bir sis gibi kaplayan kamplaşma, kutuplaşmaya öyle güçlü bir panzehir ki…

Tayyip Erdoğan oraya giderek çok önemli bir adım attı, vizyoner bir siyasetçi, büyük bir lider olduğunu bir kez daha gösterdi. Fazıl Say da yalnızca uluslararası çapta başarılı bir sanatçı değil aynı zamanda sorumlu ve ikonoklast bir isim olduğunu ortaya koydu.

Dün akşam o konserde ortaya çıkan tablo Gezi’den beri Türkiye’nin içine girdiği “siyah-beyazlaşma”yı yeniden dağıtabilir, aramızdaki mesafeleri kısaltıp bizi toplum olarak yeniden barıştırabilir…

FAZIL SAY'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVETÜnlü müzisyen Fazıl Say, 18 Ocak... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FAZIL SAY KONSERİNE GİDİYORFazıl Say'ın Cumhurbaşkanı Recep...

DAVETİ HABERTÜRK DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce annesini kaybeden Fazıl Say’ı arayarak taziyelerini iletmişti. Bu telefon görüşmesinin ardından Say’ın da Erdoğan’ı konserine davet ettiğini Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya duyurmuştu. Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konsere ekibiyle birlikte katılacağını yine Habertürk’te duyurmuştu.