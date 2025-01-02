Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandilini tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşları selamladı. Bir süre çevredekilerle sohbet de eden Erdoğan, vatandaşların Regaip Kandillerini de kutladı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Erdoğan, turistlerle de sohbet etti

Anadolu Ajansı Giriş: 02.01.2025 - 19:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:31 facebook

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