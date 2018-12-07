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Üsküdar Belediyesi 8 Aralık Cumartesi günü saat 13:00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor. Çavuşdere Belediye Meydanı'nda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve binlerce Üsküdarlı tarafından karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda projeyi hizmete açacak.

Açılışı yapılacak projelr arasında Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Nevmekân Sahil, Millet Kıraathanesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Üsküdar Bilim Merkezi, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı, Çavuşdere Spor Sarayı, İstanbul Resimleri Müzesi ve Valide Sultan Gemisi projeleri toplu açılışla birlikte Üsküdar ve tüm İstanbulluların hizmetine sunulacak.

Üsküdar Çavuşdere Belediye Meydanı'nda gerçekleşecek toplu açılış töreni 8 Aralık 2018 günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ PROGRAMI



TARİH: 8 ARALIK 2018, CUMARTESİ

ADRES: ÇAVUŞDERE BELEDİYE MEYDANI, ÜSKÜDAR

(Yeni Belediye Binası Önü)

SAAT: 13:00