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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da 10 farklı proje açılışı yapacak! Peki, hangi projeler var?

07.12.2018 - 23:28 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık Cumartesi günü Üsküdar'da 10 farklı projenin açılışını yapacak. Birçok farklı projenin bulunduğu açılışta neler var? İşte, açılışı yapılacak projeler...

  • 1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da 10 farklı proje açılışı yapacak! Peki, hangi projeler var?
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    Üsküdar Belediyesi 8 Aralık Cumartesi günü saat 13:00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor. Çavuşdere Belediye Meydanı'nda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve binlerce Üsküdarlı tarafından karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda projeyi hizmete açacak.

    Açılışı yapılacak projelr arasında Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Nevmekân Sahil, Millet Kıraathanesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Üsküdar Bilim Merkezi, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı, Çavuşdere Spor Sarayı, İstanbul Resimleri Müzesi ve Valide Sultan Gemisi projeleri toplu açılışla birlikte Üsküdar ve tüm İstanbulluların hizmetine sunulacak.

    Üsküdar Çavuşdere Belediye Meydanı'nda gerçekleşecek toplu açılış töreni 8 Aralık 2018 günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

    AÇILIŞ PROGRAMI


    TARİH: 8 ARALIK 2018, CUMARTESİ

    ADRES: ÇAVUŞDERE BELEDİYE MEYDANI, ÜSKÜDAR

    (Yeni Belediye Binası Önü)

    SAAT: 13:00

  • 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da 10 farklı proje açılışı yapacak! Peki, hangi projeler var?
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    ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

  • 3 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da 10 farklı proje açılışı yapacak! Peki, hangi projeler var?
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    ÇAVUŞDERE SPOR SARAYI

  • 4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da 10 farklı proje açılışı yapacak! Peki, hangi projeler var?
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    NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ

  • 5 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da 10 farklı proje açılışı yapacak! Peki, hangi projeler var?
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    NEVMEKAN SAHİL MİLLET KIRAATHANESİ

  • 6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da 10 farklı proje açılışı yapacak! Peki, hangi projeler var?
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    VALİDE SULTAN GEMİSİ

  • 7 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da 10 farklı proje açılışı yapacak! Peki, hangi projeler var?
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    ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ

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