Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ara Güler'i ölüm yıl dönümünde andı - Magazin haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ara Güler'i ölüm yıl dönümünde andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 5'inci yılında yâd etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler'i ölüm yıl dönümünde andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2018'de hayata veda eden foto muhabiri ve yazar Ara Güler'i vefat yıl dönümünde andı.

        Ara Güler'in ölüm yıl dönümüne özel paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fotoğraflar: AA, X

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Ara Güler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler