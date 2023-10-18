Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ara Güler'i ölüm yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 5'inci yılında yâd etti
Giriş: 18.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2018'de hayata veda eden foto muhabiri ve yazar Ara Güler'i vefat yıl dönümünde andı.
Ara Güler'in ölüm yıl dönümüne özel paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Fotoğraflar: AA, X