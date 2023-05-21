Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta deprem felaketinin 248'inci saatinde enkazdan yaralı kurtarılan 16 yaşındaki Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı ziyaret etti
DHA

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 16 Şubat'ta Ankara'ya getirilip, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ölmez, 15 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Leğen kemiğindeki kırık nedeniyle tedavi gören Aleyna Ölmez, rahatsızlığının tamamen geçmesinin ardından yürümeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ile Aleyna Ölmez ve ailesini Ankara'nın Keçiören ilçesinde ziyaret etti. Aleyna'nın, Oktay çiftini ayakta karşılaması sevinçle karşılandı. Depremde annesi, babası ve kardeşini kaybeden Aleyna'ya başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, Aleyna, Türkiye'yi sevince boğdu. Cumhurbaşkanımız Aleyna'nın sağlık durumunu çok yakından takip ediyor dedi.

'HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKIYORUZ'

Oktay, ileride psikolog olmak istediğini söyleyen Aleyna'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, üniversite kontenjanlarının artırıldığını ifade etti. Oktay, Aleyna'nın enkazdan kurtarılan diğer kardeşi Kıvanç (13) ile de sohbet etti. Oktay, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Aleyna bizi iki defa sevindirdi. Birincisi 248'inci saatte enkaz altından çıkarılmıştı. Türkiye'yi heyecana boğmuştu. Hep birlikte hem ağlamış hem mutlu olmuştuk. Yoğun bir tedavi altındaydı. Aleyna inandı, hamdolsun yürüdü. Bu da hepimizi son derece mutlu etti. Şimdi hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Her şeyiyle ayağa kalkan deprem bölgesinde Aleyna'nın da ayağa kalkması sembol gibi oldu. Son derece sağlıklı, heyecanlı. Aleyna artık geleceğin, üniversitenin hesaplarını yapıyor diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti
GÜNDEM Kış uykusundan uyanıp evi talan ettiler
Kayseri'de yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
GÜNDEM Yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
İYİ Parti Lideri Akşener: Sadece 2.5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor
GÜNDEM "Sadece 2.5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor"
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | 2. tur ve ilk tur seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu ve zaman yatacak?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti
ÖGG sınavı ne zaman? 103. dönem 2023 Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve ücreti belli oldu
GÜNDEM ÖGG sınavı ne zaman?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
Son dakika: MHP lideri Bahçeli Hatay'da! Parlamenter sisteme eleştiri
GÜNDEM Bahçeli'den parlamenter sistem eleştirisi
SON DAKİKA DEPREM: Adana 4,9 büyüklüğündeki depremle sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
GÜNDEM Adana 4,9 ile sallandı!
NOTAM ilanı nedir? Son olarak Gaziantep'te ilan edildi
GÜNDEM NOTAM ilanı nedir?
Antalya’da tartıştığı 4 çocuk annesi eşini 8 kez bıçaklayıp öldüren 32 yaşındaki cani koca Metin Sümer tutuklandı.
GÜNDEM Eşini 8 kez bıçaklayan cani koca tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.