Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki KOFICE (Korean Foundation for International Cultural Exchange) tarafından desteklenen Uluslararası Klasik Müzik Günlerine bu yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası davet edildi.

En son 1993'te konser vermek üzere gittiği Güney Kore Cumhuriyetine 31 yıl sonra onur konuğu olarak davet edilen CSO, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek, ülkeler arası kültürel işbirliği açısından önem taşıyan Uluslararası Klasik Müzik Günleri'nde konser vererek, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek.

4 Eylül'de Chucheon şehrinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi Konser Salonunda orkestra şefi Cemii Can Deliorman yönetiminde verilecek konserde, 2019'da Hong Kong Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilik ödülü ve daha birçok uluslararası yarışmada da ödüller kazanan Honggi Kim, solist olarak yer alacak. REKLAM Konser, Türk besteci Ferit Tüzün'ün "Çayda Çıra" bale süiti ile başlayacak ve sonrasında Tchaikovskynin 1'inci Piyano Konçertosu, piyanist Honggi Kim solistliğinde icra edilecek. Konserin ikinci yarısında Dvorakin ünlü 9ûncu Senfonisi Yeni Dünyadan Koreli sanatseverlerle buluşacak.

CSO Müdürü, flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, yaptığı açıklamada, Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının uluslararası değişim programları kapsamında, bu yıl birçok ülkenin orkestrası arasından CSO'nun seçildiğini söyledi. Bayer, Güney Kore'ye 83 kişilik ekip ile gideceklerini anlatarak, CSO'nun konser kapsamında ünlü piyanist Honggi Kim ile sahnede bir araya geleceğini, aralık ayında da piyanistin CSO seyircisiyle buluşacağını anlattı. "DAVET, ÇALIŞMALARIMIZIN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ BAŞARISINI GÖSTERİYOR"

CSO'nun 31 yıl aranın ardından Güney Kore'de konser verecek olmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getiren Bayer, şunları kaydetti: Orkestranın tamamının orada olması Güney Kore tarafından şöyle bir talep de doğurdu, buradaki müzik öğrencilerimizle, sanatçılarımız bir araya gelebilir, vakit ayırabilir misiniz diye. Bizim için tabii çok büyük bir onur. Büyük bir hevesle dedik ki evet, bütün boş vakitlerimizi üniversitede okuyan müzik öğrencileriyle geçirmeyi çok isteriz. Prova ve konserin dışındaki tüm zamanımızı da öğrencilere ayırdık. Bu kapsamda orkestra sanatçılarımız yüzlerce müzik öğrencisi ile bir arada olacak. İleride eğitimlerini tamamladıktan sonra profesyonel hayata atılacak Koreli müzisyenlerle unutulmaz bir bağ kurmuş olacağız.

REKLAM Bayer, "CSO, 2026 yılında 200'üncü yılını kutlayacak. CSO, Dünyanın sayılı köklü sanat kurumlarından biri, ülkemizin de kültür sanat elçisi diyebiliriz. Orkestra, bu tanınırlık, bilinirlik sayesinde bu davetleri alıyor. Bu da bizim yaptığımız çalışmanın uluslararası düzeyde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Orada, olmamız gereken yerde hiçbir çaba göstermeden daveti almak zaten başlı başına çok büyük bir başarı ve onur" diye konuştu. "GÜNEY KORE, GELİŞİMİZDEN BÜYÜK BİR HEYECAN DUYUYOR" CSO Yönetim Kurulu Üyesi keman sanatçısı Tuğba Tamer Türeli de konser için çalışmalara şubatta başladıklarını belirterek, böyle bir konsere davet edilmelerinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini ileten Türeli, sözlerini şöyle sürdürdü: Bakanlığımızdan büyük bir destek gördük. Güney Kore'den CSO'ya çok büyük ilgi var. Sosyal medya hesaplarından, ülkenin kendi özel medyalarından sürekli tanıtımımız yapılıyor, karşı taraf çok büyük bir heyecan duyuyor. Biz de bunu karşılıklı olarak hissediyoruz, Güney Kore ile başka bir yakınlığımız var, bunu da iliklerimize kadar hissediyoruz. Gittiğimizde çok güzel bir konser olacak, güzel başarılar ile ülkemizi temsil edeceğiz. Güney Kore ile Türkiye'nin ilişkileri her zaman başka bir boyutta. Bunu her türlü mecrada hissettiriyorlar.