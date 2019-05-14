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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'deki cami saldırısına kınama

HABERTURK.COM / İHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin New Haven şehrinde bulunan bir camiye yapılan saldırıya ilişkin, "Saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür" dedi.

İbrahim Kalın

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven şehrinde bulunan Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamada bulundu.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "New Haven Camii'ne yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçı iklim, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna dur denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı. 

Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi’nde çıkan yangının kundaklama nedeniyle olduğu açıklandı. Kentin İtfaiye Şefi John Alston tarafından yapılan açıklamada, yangın sonrası başlatılan soruşturmada yangının kasten biri tarafından yapıldığına dair kanıtların bulunduğu belirtildi.

Olaya dair kapsamlı bir soruşturmaya gidildiğini kaydeden Alston, "Yaşananları çok ciddiye alıyoruz. Olayın arkasında bir geniş bir dini grubun olup olmadığını çözmek için federal hükümet ve farklı partnerlerle çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
Amerika Diyanet Merkezince (Diyanet Center Of America) yapılan açıklamada ise caminin yaklaşık 500 bin dolar değerinde hasar aldığı ve hasarın bir kısmının giderilmesi için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Yaşanan kundaklama sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz" diye konuşmuştu.

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