Cumhuriyet coşkusu!

DENİZ SEKİ

Deniz Seki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Antalya ve İstanbul Büyükçekmece'de kutladı.

Seki, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı: "Duygularımı nasıl dile getireyim bu kadar coşkuyu bu heyecanı hangi kelimeyle anlatayım bilmiyorum. Bir sanatçı için dünyadaki en tarifsiz duygulardan birini yaşadım, yaşıyorum. Uzun süre etkisinden çıkamayacağım bir konserlerdi. Tir tir titredim. Hem gözyaşlarına boğulmak hem ağız dolusu kahkaha atmak istiyorum. Beni bu gece yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Nice kutlamaları sizlerle birlikte yapmak dileğiyle..."