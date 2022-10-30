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Cumhuriyet coşkusu!

Cumhuriyet’in 99. yılına özel verilen konserlerde birbirinden ünlü isimler, Türkiye'nin dört bir yanında sahne aldı. Kenan Doğulu, Nilüfer, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Simge, Zeynep Bastık, marşlar ve şarkılar söyleyerek, 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

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  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    KENAN DOĞULU - ANKARA

    Kenan Doğulu, 29 Ekim Cumartesi akşamı Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde sevenleriyle birlikte Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    NİLÜFER - BURSA

    Nilüfer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Bursalılarla birlikte yaşadı.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserde sahne alan şarkıcı, konser sonunda 'Memleketim' ve '10. Yıl Marşı'nı binlerce kişiyle birlikte bayraklar eşliğinde seslendirdi.

    Nilüfer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği Cumhuriyetin 99. yılını coşku ve heyecanla kutluyoruz. Atamızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!" diyerek kutladı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    DEMET AKALIN - MUĞLA

    Demet Akalın, Cumhuriyet'in 99. yılını Muğla'nın Dalaman ilçesinde dinleyicileriyle birlikte kutladı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    FATİH ERKOÇ - KIBRIS

    Fatih Erkoç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kıbrıs Girne'de konser verdi. Ayrıca bu yıl 55. sanat yılını kutlayan Erkoç, "Her türlü müziği repertuvarımda barındırıyorum. Jazz müzikten arabeske, klasik müziğe kadar. Güncel pop müziği tek başına çalamam. Gençler pop müziği çok değiştirdi" dedi. Sağlık durumuyla alakalı da bilgi veren Erkoç, "Gayet iyiyim, ilaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Kötü günleri geride bıraktık, bunda sevenlerimin çok büyük katkısı var" dedi.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    SİMGE - BALIKESİR

    Simge, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Burhaniye Belediyesi'nin organize ettiği konserde sahne aldı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    GÜLBEN ERGEN - İZMİR, İSTANBUL

    Gülben Ergen de ilk önce İzmir‘de ardından İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Ergen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladıkları özel repertuvarındaki şarkıları seslendirdi. Gecenin sonunda ise 'Memleketim' şarkısı, 'İzmir Marşı' ve 'Onuncu Yıl Marşı'nı dinleyicileriyle birlikte hep bir ağızdan söyledi.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    FERHAT GÖÇER - İSTANBUL, AMASYA

    Ferhat Göçer ise Cumhuriyet Bayramı’nı önce İstanbul’da, ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinde dinleyicileriyle birlikte kutladı. Göçer, duygularını "Birbirine sımsıkı sarılmış bir milletin mucizesidir bu Cumhuriyet... Aynı duygularla aynı şevkle yeni bir yüzyıla taşımak ne mutlu ki bize nasip oldu. Hepimize kutlu olsun" dedi.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    OĞUZHAN KOÇ - KAHRAMANMARAŞ, İSTANBUL

    Oğuzhan Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 2 ayrı şehirde kutladı. İlk önce Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda ardından İstanbul Kartal Kartallı Kazım Meydanı’nda kutlamalara devam etti.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    ZEYNEP BASTIK - ANTALYA

    Zeynep Bastık, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde dinleyicileriyle bir araya geldi.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    HANDE ÜNSAL - TEKİRDAĞ

    Hande Ünsal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da konser verdi. Ünsal, 3 saatte 50 şarkı seslendirdi.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    BENGÜ - NEVŞEHİR

    Bengü, Cumhuriyet'in 99. yılını Nevşehir'de kutladı. Termometrelerin -1 dereceyi gösterdiği konserde alanı dolduran seyirciler, gece boyunca Bengü'nün şarkılarına eşlik etti.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    ZİYNET SALİ

    Ziynet Sali de 29 Ekim kutlamaları kapsamında Antalya'da sahne aldı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    İZEL-ÇELİK-ERCAN, İZMİR

    90’ların fenomen grubu İzel-Çelik-Ercan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'in Aliağa ilçesinde konser verdi. 31 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde sevenleriyle buluşan İzel-Çelik-Ercan, dinleyenlere Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşattı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    DENİZ SEKİ

    Deniz Seki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Antalya ve İstanbul Büyükçekmece'de kutladı.

    Seki, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı: "Duygularımı nasıl dile getireyim bu kadar coşkuyu bu heyecanı hangi kelimeyle anlatayım bilmiyorum. Bir sanatçı için dünyadaki en tarifsiz duygulardan birini yaşadım, yaşıyorum. Uzun süre etkisinden çıkamayacağım bir konserlerdi. Tir tir titredim. Hem gözyaşlarına boğulmak hem ağız dolusu kahkaha atmak istiyorum. Beni bu gece yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Nice kutlamaları sizlerle birlikte yapmak dileğiyle..."
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    ALTAY - ANTALYA

    Altay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Antalya'nın Alanya ilçesinde sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişinin konser alanını doldurduğu gecede Altay, 2 saat sahnede kaldı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    DERYA ULUĞ - İZMİR

    Derya Uluğ, Cumhuriyet'in 99. yılını memleketi İzmir'de Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    ATİYE - İZMİR

    Menderes Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlediği etkinliklerin finalini Atiye konseri ile yaptı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    GÜLİZ AYLA - TEKİRDAĞ

    Güliz Ayla, Tekirdağ Muratlı'da sahne aldı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    GÖKHAN TEPE - İSTANBUL

    Gökhan Tepe, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
  • Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

    GECE YOLCULARI - AYDIN

    Müzik grubu Gece Yolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahne aldı.

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