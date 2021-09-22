Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta liderlerle görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan ABD'nin New York kentinde, çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir dizi görüşmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

ERDOĞAN, FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI GARİBAŞVİLİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİNE BİSSAU'LU MEVKİDAŞIYLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi’nde bir araya geldi. Görüşmede, konuk Cumhurbaşkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve İletişim başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

ERDOĞAN HIRVAT VE SLOVEN MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.

İki liderle ayrı ayrı yapılan ve Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeler, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.